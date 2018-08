Doctorul Bubnovsky: ”Cat inca nu s-a spart nici un vas sangvin din creier, va implor!”. Luati scaunul.."

Sergey Bubnovsky google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cand ma tin minte, tatal meu suferea de crize de tensiune inalta. La inceput, incerca sa ignore boala, pana in momentul cand, in urma investigatiilor, i s-a pus diagnosticul de „hipertensiune arteriala”. I s-au prescris tot felul de preparate medicamentoase cu care, pana nu demult, incepea fiecare dimineata a lui. Acum trei luni, a venit la noi in vizita un prieten de-al tatalui meu, stabilit in Sankt-Petersburg, domnul Ilie. Dupa cate aflasem, era si el de mult timp hipertensiv, dar asta pana a aflat de metoda de tratament a afectiunilor cardiovasculare, propusa de Sergey Bubnovsky. Profesorul Sergey Bubnovsky este un renumit medic din Rusia, doctor in stiinte medicale si autor al mu ...