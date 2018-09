Doctorul Dan Grigorescu critica implicarea bisericii in politica: Sunt credinciosi la care preotul nu a mai ajuns de ani de zile "cu Botezul Domnului", dar o fac acum, "cu Pliantul" de Referendum

Doctorul Dan Grigorescu critica implicarea bisericii in politica prin actiunile preotilor de a indemna oamenii sa voteze intr-un anumit fel la referendumul de saptamana viitoare pentru modificarea definitiei casatoriei in Constitutie. Medicul spune ca sunt cazuri in care preotii nu au mai ajuns la casele oamenilor de Boboteaza sau de alte sarbatori, dar au ajuns zilele acestea, "cu pliantul, de Referendum", vizita pastorala fiind inlocuita cu "vizita electorala". "Oare nu-si dau seama ca risca ...