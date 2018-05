Document INCENDIAR al Inspectiei Judiciare: Procurorii unitatii de elita a DNA au primit, asa cum ziceau ei, dauna totala

Document google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara la Antena 3 un document in exclusivitate si in premiera al Inspectiei Judiciare. Acest document analizeaza inregistrarile prezentate in emisiunea Sinteza Zilei si vine cu o solutie devastatoare. Procurorii unitatii de elita a DNA au primit, asa cum ziceau ei, dauna totala. Documentul este confirmat in temeiul articolului 47, aliniatul 3 din Legea 317/2004, inspector sef al Inspectiei Judiciare, judecator Lucian Netejoru. In rezolutie se arata ca la data de 1.03.2018, la Ispectia Judiciara s-a inregistrat sesizarea din oficiu cu privire la savarsirea abaterilor disciplinare ...constand in „maniferstari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale o ...