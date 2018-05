DOCUMENT - PSD, replica cu cifre pentru Klaus Iohanis: puterea de cumparare a crescut cu 5%

Președintele Klaus Iohannis a criticat în termeni foarte duri execuția bugetară a Guvernului Dăncilă și arată că PSD este incapabil să gestioneze finanțele țării. În replică, cei de la PSD au publicat un document din care arată că execuția bugetară este una foarte bună și economia merge mai bine în 2018, față de 2017.

În ceea ce privește veniturile colectate la buget, cei de la PSD arată că avem un plus de 8,1 miliarde lei. De asemenea, PSD folosește date venite de la Comisia Europeană, care arată că România are a treia cea mai mare creștere a PIB potențial.

De asemenea, în documentul PSD se arată că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea producției industriale, cu 14,2%.

Totodată, PSD arată că puterea de creștere a românilor a crescut cu 5%.

CONSULTAȚI AICI DOCUMENTUL PREZENTAT DE PSD

***

Iată ce spunea președintele Klaus Iohannis:

"22 la sută, atât este creşterea economică faţă de anul trecut. Această presiune trebuia antenuată printr-un efort consistent de creştere a veniturilor, a încasărilor. Aici lucrurile nu s-au întâmplat deloc aşa. Din contră, execuţia bugetară arată că practic la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului. Program nu impus de cineva, ci prezentat de Guvern. Deci nici măcar propriul program nu l-au îndeplinit. Asta arată ceva trist: PSD este incapabil să ţină ordine în finanţele publice, iar după trei premieri şi tot atâţia şefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea, lipsa de predictibilitate. În ansamblu, un comportament tot mai constisitor pentru contribuabilul român", a declarat preşedintele.

El a mai spus că Guvernul PSD nu reuşeşte în niciun chip să transforme creşterea economică în creşterea veniturilor.

"În 2017, am avut o creştere de peste 7 la sută, dar, ce să vezi, veniturile nu au crescut în proporţie economia. Ba, dimpotrivă, surpriză - veniturile au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul guvernelor, al PSD. Pe trimestrul întâi 2018, veniturile totale au crescut în termeni nominali, dar ele sunt cu 4,5 la sută sub programul bugetar trimestrial, sub valoarea programată chiar de Guvern. Apar noi şi noi veşti proaste. Veniturile fiscale, acestea ar fi trebuit să crească pe măsură ce a crescut economia, dar nu. Nu doar că nu au atins cota programată şi aici s-a ratat ţinta cu 5 la sută. Nu, sunt mai mici decât cele din trimestrul întâi 2017. O contraperformanţă a PSD", a arătat preşedintele.