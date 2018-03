Documentare nominalizate la Oscar, un concert rap si o lansare de carte, la festivalul One World Romania

Proiecţia documentarelor „Chipuri, locuri/ Faces Places”, regizat de Agnès Varda, şi „Ultimii bărbaţi din Aleppo/ Last Men in Aleppo”, de Feras Fayyad, nominalizate la ediţia din acest an a premiilor Oscar, concertul suedezei Silvana şi lansarea volumului „Metaforă. Protest. Concept. Performance Art din România şi Moldova” se numără printre evenimentele care vor avea loc la festivalul One World Romania. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); La cea de-a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania o secţiune este dedicată artiştilor activişti - „Arta care mişcă lumea”. Pe lângă cele două documentare nominalizate la Oscar, „Faces Places” - premiat la Cannes în 2017 -, şi aclamatul „Last Men in Aleppo”, cincin filme dde gen vor fi prezentate în festival: „Cântecele angajate ale lui Colette Magny”, „Am o mică problemă”, „Când Dumnezeu doarme”, „Poeta” şi „Pavlenski - om şi voinţă”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Toate vor fi proiectate pe 17 martie, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Înainte de proiecţii, la ora 12.00, poetele Svetlana Cârstean, Elena Vlădăreanu şi Cosmina Moroşan, vor susţine un recital. După fiecare film, vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitate mai multe artiste din România. După ultima proiecţie, va avea loc un concert Ada Milea, la ultimul etaj al MNAC. Artista rap Silvana este invitata secţiunii „Politicile sexului (LGBTQ)”. Documentarul cu acelaşi nume - o poveste despre identitate - va fi proiectat în festival. Născută dintr-o mamă lituaniană şi un tată musulman ...