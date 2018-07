Documentarul „Robin Williams: Come inside my mind”, disponibil pe HBO Go

Documentarul „Robin Williams: Come inside my mind”, producţie originală HBO, un portret intim al actorului american, este disponibil pe platforma HBO Go.

Filmul spune povestea unuia dintre cei mai iubiţi şi inventivi comedieni. Spus mai ales prin vocea lui Robin Williams şi folosind înregistrări unice, documentarul prezintă extraordinara lui viaţă şi carieră.

Filmul regizat de Marina Zenovich sărbătoreşte contribuţia adusă de talentatul actor comediei şi culturii şi îl prezintă pe Robin Williams de la începutul carierei sale, în Los Angelesul finelor anilor 1970, până la moartea lui, pe 11 august 2014, scrie News.ro.

Cu înregistrări nemaivăzute până acum, imagini suprinse în intimitatea căminului şi de la spectacolele sale, acest tribut prezintă interviuri cu mai mulţi oameni care l-au cunoscut şi l-au apreciat, inclusiv Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber şi fiul său, Zak Williams.