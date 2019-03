Documente false, ascunse pe corp,  descoperite la controlul de frontiera

buletin fals vama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit ascunse, lipite pe piciorul unui cetatean moldovean, doua carti de identitate si un permis de conducere, cu insemnele autoritatilor romane, care erau false. In data de 20 martie a.c., in jurul orei 19.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, cu destinatia Germania, cetateanul moldovean S.V., in varsta de 50 de ani. La controlul de frontiera au fost descoperite ascunse pe piciorul drept al cetateanului moldovean, sub imbracaminte, lipite cu o banda izolatoare, deasupra genunchiului, doua car ...