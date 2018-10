Documente INCENDIARE din dosarul ICA al lui Dan Voiculescu

Dan Voiculescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara la Antena 3 mai multe documente care fac lumina in cazul redeschiderii dosarului ICA. In 2005, Parchetul General a dat solutia neinceperii urmaririi penale in dosarul ICA. Nu se descoperise niciun element care sa conduca la sustinerea vreunei acuzatii legate de privatizare. In 2007, cand Dan Voiculescu a devenit inamicul politic al presedintelui Traian Basescu, DNA s-a folosit de doua sesizari anonime prezentate in premiera de grupurile de investigatii politice. Una a fost pusa intr-un plic in care personajul isi dadea numele si adresa. Cealalta apartinea unui cetatean anonim. Pe 7 martie 2007, cetateanul depunea la DNA o copie xerox a unui art ...