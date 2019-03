Documentul care o infunda pe Laura Codruta Kovesi! - FOTO

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Parlamentul European exista o retea a lui Soros despre care s-a vorbit si s-a documentat. Exista informatii extrem de multe despre aceasta retea, dar ce nu se stie este faptul ca sunt state care pur si simplu nu vor sa o puna pe Kovesi procuror general european, a spus Mihai Gadea in aceasta seara. Ziarul New Europe de la Bruxelles vorbeste despre aceasta speta pe larg. Franta vrea ca reprezentantul sau sa fie procuror general european, iar cei din consiliu au votat covarsitor pentru francez. Reprezentantii postului nostru de televiziune au luat legatura cu Ministerul Justitiei din Italia, iar ministrul Justitiei din Italia este stupefiat de modul in care s-a facut aceasta nominalizar ...