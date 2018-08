Doi agresori ai femeii jandarm din Piata Victoriei, arestati preventiv

agresorii jandarmului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii de la Judecatoria Sectorului 1 au aprobat, duminica seara, cererea procurorilor militari de arestare preventiva a celor doua persoane retinute in cazul agresarii femeii jandarm din Piata Victoriei, de vineri seara. In prima faza au fost atrasi de ideea de protest, ulterior cei doi au vazut ca se petrece ceva intr-un colt al Pietei si s-au dus sa vada ce e. Romania sub asediu! Democratia este pusa in pericol! Un celebru ofiter SRI face dezvaluiri cutremuratoare Niciunul dintre ei nu are cazier. Unul dintre ei era si sub influenta bauturilor alcoolice. Unul era manager la un fast-food, iar al doilea isi cauta un loc de munca. Cei doi nu au vazut ce s-a intamplat cu arma. ...