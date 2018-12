google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi baieti de altar din cadrul unei biserici din Spania au pus marijuana in candele: ''Suntem siguri ca enoriasii au iesit mai fericiti de la slujba'' Ceea ce a inceput ca o gluma s-a incheiat cu o arestare de toata pomina. Doi baieti fost retinuti peste noapte, dupa ce au fost surprinsi punand iarba in arzatorul Catedralei din Santiago de Compostela. Arzatorul este folosit in Catedrala din Santiago de Compostela pentru a sarbatori Epifania Domnului. Cativa asistenti au spus ca, cu aceasta ocazie, sectia sfanta a fost brusc acoperita intr-un miros ciudat "nu miroasea ca intotdeauna, era un miros familiar, dar nu puteam sa-l relationez cu nimic, dar in dormitorul fiului meu uneori miroase asa". a spu ...