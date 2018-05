Doi carutasi au ramas fara atelaje dupa ce au fost depistati pe strazile din Constanta de Politia Locala

Surpriză în frumoasa familie a emisiunii „Gospodar fără pereche”! Unul dintre foștii concurenți ai show-ului matrimonial își pune pirostriile, iar vestea a fost făcută publică în cadrul unei emisiuni care era transmisă în direct. Pus pe șotii ca întotdeauna, viitorul mire l-a avertizat pe Cătălin Măruță în legătură cu suma pe care trebuie să o […] The post Nuntă mare în familia „Gospodar fără pereche”: „Îmi face toate poftele, acum înțelegeți ce vreți” appeared first on Cancan.ro.