Doi falsi politisi din Constanta merg la inchisoare

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a trei bărbaţi, suspectaţi de uzurparea de calităţi oficiale, de complicitate la uzurparea de calităţi oficiale şi furt.

La data 11 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat un bărbat, de 46 de ani, din Constanța, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurpare de calitate oficială și furt în stare de recidivă postexecutorie, informeaza IPJ Constanța.Bărbatul a fost introdus in Penitenciarul Poarta Albă.La data 11 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat un bărbat, de 38 de ani, din Constanța, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurpare de calitate oficială și furt în stare de recidivă postexecutorie.Si acesta a ajuns in penitenciar.Cei doi barbati, pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, au folosit METODA MARADONA in deposedarea de suma de 50 de euro a turistului polonez.

Conform rechizitoriului, în data de 3.09.2015, un cetăţean polonez a declarat că „se afla într-un complex comercial din Constanţa, împreună cu soţia sa, pentru a face unele cumpărături“.



„La un moment dat, bărbatul a apreciat că nu are suficienţi bani în moneda naţională, respectiv lei, astfel că a luat hotărârea de a găsi în apropiere o casă de schimb valutar pentru a schimba euro în lei. Ieşind din exteriorul complexului, a mers la o casă de schimb valutar din apropiere, însă a constatat că este închisă. În acest timp, de el s-a apropiat un bărbat, care s-a oferit să îl conducă către o altă casă de schimb valutar, partea civilă acceptând, însoţindu-l pe necunoscut pe un hol care ducea spre o zonă lăturalnică. În timp ce efectuau această deplasare, de ei s-au apropiat alţi doi bărbaţi, necunoscuţi, comportamentul şi modul de vorbire al acestora creându-i convingerea cetăţeanului polonez că sunt poliţişti, având în vedere că unul dintre ei i-a şi arătat, pentru scurt timp, un act ce semăna cu o legitimaţie, observând existenţa stemei României, partea civilă trăgând concluzia că ar fi «doi poliţişti de la Antidrog»“, conform rechizitoriului.



Cei doi necunoscuţi, care păreau a fi poliţişti, i-au solicitat cetăţeanului polonez portofelul, pentru un control de rutină, acesta conformându-se. Bărbatul care a luat portofelul a acţionat ca şi cum ar fi căutat să verifice dacă în portofel există substanţe interzise, după care a găsit suma de 50 de euro, pe care, după ce a verificat-o, a împăturit-o de mai multe ori şi, aparent, a reintrodus-o în portofel.



În continuare, cei doi l-au controlat corporal pe cetăţeanul polonez, după care l-au luat de mâini pe bărbatul care părea suspect şi au părăsit zona. După plecarea acestora, partea civilă a constatat lipsa bancnotei de 50 de euro, motiv pentru care a sesizat organele de poliţie.



Cei trei au fost trimişi în judecată şi, recent, condamnaţi. „Poliţistul“ care a palmat bancnota de 50 de euro a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare, cu executare. Celălalt „poliţist“ a luat doi ani şi patru luni de închisoare, cu executare. Cetăţeanul „suspect“, complicele falşilor poliţiştilor, a fost condamnat la patru ani şi şase luni de închisoare.



Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de partea civilă şi i-a obligat pe inculpaţi, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 500 de lei, reprezentând daune materiale.



