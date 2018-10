Doi frati din Iasi care aveau o mica retea de prostitutie, prinsi de DIICOT! Aveau un "dispecer" pentru clienti

DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 10 octombrie 2018 procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor LUPU IONUT si LUPU GABRIEL pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si trafic de minori. In perioada iulie-august 2018 inculpatul Lupu Ionut impreuna cu sotia sa, au racolat o victima majora, pe care au determinat-o, sub promisiunea unor castiguri financiare si profitand de situatia risc in care se afla, sa practice prostitutia pe raza municipiului Iasi, urmand ca ulterior sa fie transferata in Anglia, unde sa continue activitatea de prostitutie in beneficiul acestora. Pentru a realiza exploatarea victimei, inculpatii au exercitat presiuni asupra sa, de natura sa-i induca o stare ...