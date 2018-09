Doi frati, o singura voce. Interpretarea lor de mare sensibilitate i-a cucerit complet pe membrii juriului

Antonio si Paco Gerona sunt doi frati adorabili care s-au prezentat in cadrul concursului „The Voice Kids Spania” – editia 2017, cu o melodie destul de dificila pentru varsta lor frageda. Gemenii in varsta de 7 ani au pasit cu incredere pe scena concursului unde si-au inceput reprezentatia fara nicio emotie.

Inca de la primele acorduri, membrii juriului si-au intors rand pe rand scaunele spre scena ramanand fara cuvinte in momentul in care au vazut minunile de copii cu voci atat de expresive si curajoase. Baietii au interpretat piesa „Te Quiero, te quiero” a cantaretei spaniole Rosario Flores, dealtfel componenta a juriului.

David Bisbal, Rosario Flores si Antonio Orozco, cei trei membri ai juriului, au fost pur si simplu fermecati de cei doi frati atat de naturali, de talentati si de simpatici. Baietii au cantat cu multa naturalete, sincronizandu-si perfect vocile intr-o armonie deplina. Pe parcursul piesei, copiii si-au modulat vocile in stilul traditional spaniol, flamenco, cu un tremolo in glas nepretuit.

Fara indoiala ca acesti baieti minunati vor reusi sa valorifice talentul lor nativ in multe alte reprezentatii artistice de gen cu aceeasi tinuta scenica impecabila. Copiii au o lejeritate uimitoare de a canta sau de a dansa, iar acest lucru pentru ei reprezinta o bucurie fara margini. Privindu-i pe acesti gemeni simpatici veti avea cu siguranta o zi minunata!

10 lucruri despre gemeni pe care trebuie sa le stie orice parinte

Legatura unica dintre gemeni, faptul ca pot gandi si simti la fel au fost dintotdeauna o sursa de fascinatie pentru ceilalti oameni.

Va prezentam 10 lucruri interesante pe care, cel mai probabil, nu le stiati despre gemeni:

1. Fetii gemeni incep sa se joace in uter de la 14 saptamani

Examinand cu un scaner 3D imagini din uter cu 5 perechi de gemeni, o echipa de medici din Padova, Italia, a descoperit ca fetii incep sa interactioneze in burtica mamei inca de la 14 saptamani, atingandu-se reciproc prin peretii uterini si socializand unul cu celalalt.

2. Daca separi doi gemeni la nastere, tot se vor dezvolta similar

In anii ’60 si ’70, gemeni identici au fost separati la nastere, intr-o serie de studii considerate imorale si condamnate dupa aceea, dar care au demonstrat ca o mare parte din asemanarile dintre gemeni provin din mostenirea genetica. Aproape totul – sanatate, inteligenta, success, personalitate, valori, interese – e influentat intr-o anume masura de genetica. De aceea, la maturitate, chiar daca au crescut in medii diferite, gemenii au trasaturi asemanantoare in foarte multe privinte.

3. Si totusi, gemenii identici se pot imbolnavi diferit

In 1983, doi frati gemeni au fost contaminati din greseala cu HIV printr-o transfuzie de sange. La cateva zeci de ani, unul are un sistem imunitar aproape normal, iar celalalt este in continuare bolnav. Cercetatorii britanici au descoperit ca sistemul imunitar al gemenilor se comporta diferit in functie de tipul agentilor patogeni, al bacteriilor sau microbilor la care sunt expusi gemenii dupa nastere.

4. 22% dintre gemeni sunt stangaci

In ceea ce priveste populatia generala, procentul stangacilor scade la 10%. Deocamdata, specialistii nu au nicio explicatie pentru acest fenomen.

5. Gemenii pot avea zile diferite de nastere

Cea mai mare distanta intre zilele de nastere a unor gemeni este de… tineti-va bine, 85 de zile. Cum s-a putut intampla asa ceva? Explicatia consta in faptul ca un frate s-a nascut mai devreme din cauza unor complicatii, iar celalalt a ramas in uter, unde s-a dezvoltat in continuare si s-a nascut la termen. Se mai poate intampla ca gemenii sa aiba zile diferite de nastere daca mama intra in travaliu aproape de miezul noptii. Daca ziua nasterii este la sfarsitul lunii, sau chiar de Anul Nou, cei doi copii se vor naste in luni sau chiar in ani diferiti.

6. Nu e obligatoriu ca gemenii sa aiba acelasi tata

E posibil ca o femeie sa nasca gemeni conceputi cu doi barbati diferiti. Fenomenul se numeste superfecundare heteroparentala. Se intampla atunci cand o femeie elibereaza mai multe ovule, are relatii cu doi barbati la interval relativ scurte, iar fiecare ovul e fertilizat de cate un spermatozoid diferit. E neobisnuit, dar nu imposibil.

7. Gemenii identici au amprente digitale diferite

Desi sunt similare, amprentele digitale nu se regasesc printre trasaturile pe care gemenii identici le impart pana in cele mai mici detalii. La o analiza amanuntita, se poate observa ca amprentele gemenilor identici sunt diferite.

8. Gemenii fraternali pot fi de rase diferite

E un fenomen incredibil de rar (sansele sa se intample asa ceva sunt cam de 1 la 1 milion) dar, atunci cand parintii sunt de rase diferite, iar mama ramane insarcinata cu gemeni, poate avea surpriza sa aiba copii de culori diferite la nastere.

9. Cea mai mare greutate combinata a unui set de gemeni – 12.5 kg

Micii uriasi s-au nascut in Arkansas in 1927, iar pana in zilele noastre “recordul” lor nu a fost egalat. Fiecare avea in jur de 6.5 kilograme.

10. Statistici bizare

O treime din gemeni sunt gemeni identici, o treime sunt gemeni fraterni de acelasi sex si o treime sunt gemeni fraterni de sexe diferite. Dintre gemenii identici, jumatate sunt baiat+baiat si jumatate fata+fata. Dintre gemenii fraterni de acelasi sex, jumatate sunt baiat+baiat si jumatate fata+fata.

