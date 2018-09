Doi iepuri dintr-un foc. Cum vrea sa scape Dragnea atat de analfabetii cat si de disidentii din Guvern

dragnea 5 1 610x300 1

Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, vineri seara, ca se va discuta despre remaniere intr-o sedinta a CEx ce va fi convocata dupa referendumul pentru revizuirea Constitutiei de la inceputul lunii octombrie. Dragnea a spus ca va cere ca una dintre calitatile pe care trebuie sa le aiba un ministru sa fie buna comunicare, argumentand ca un ministru care se teme de presa nu are ce cauta in Executiv.

„In ceea ce priveste remanierea, colegii au spus sa discutam dupa referendum. Oricum, o evaluare este in desfasurare, apoi vom avea CEx in care vom hotari cine va mai ramane in Guvern si cine nu. Ceea ce este foarte important, si o sa cer imperativ la acel CEx, este ca una dintre calitatile obligatorii pe care trebuie sa le aiba membrii Guvernului este buna comunicare. Nu este un moft, ci este o obligatie”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei CEx.

El a subliniat ca ministrii care se tem de presa nu au ce cauta in Executiv, pentru ca ei trebuie sa comunice si nu mai vrea sa fie „purtatorul de cuvant al ministerelor”.

„Ministrii care se tem de presa, care le e frica sa mearga la emisiuni, nu trebuie sa fie in Cabinet. Nu mai vreau sa fiu purtatorul de cuvant al ministerelor. Sa comunice ministrii”, a subliniat Dragnea.

Unul dinre ministrii care fuge constant de presa este Danut Andrusca, ministrul Economiei. Nici vicepremierul Paul Stanescu, liderul pucistilor, nu a excelat prin interviuri si aparitii televizate.

