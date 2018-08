Doi ingrijiroti de la Gradina Zoologica din Brasov au fost sfasiati de un urs! Ambii se afla in stare grava la spital

Urs 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica din Brasov au fost sfasiati de un urs. Animalul i-a atacat chiar in fata vizitatorilor - cei mai multi copii - care nu au putut sa intervina. Acestia sunt acum in stare grava la spital, in timp ce autoritatile au deschis o ancheta. Din primele informatii se pare ca barbatii nu ar fi respectat procedurile, acestia incercand sa inteparteze ursul cu o lopata. Zeci de vizitatori erau in gradina zoologica in momentul atacului. Parinti cu copii au asistat la scenele socante. Doi soti, turisti din Suceava, au dat alarma. "Erau doi muncitori. Am auzit un muncitor ca s-a bagat inauntru, acolo, si a dat cu o lopata. Probabil ii alunga ca sa le dea de mancare sau s ...