Doi mineri, transportati de urgenta la spital! Au fost raniti in subteranul Minei Vulcan

Doi mineri au fost transportati la spital, vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost raniti in subteranul Minei Vulcan, in timp ce lucrau la armarea unei grinzi. Cei doi au iesit singuri din mina si au primit imediat primul ajutor. Directorul Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane, a declarat, pentru News.ro, ca un accident a avut loc, vineri dupa-amiaza, in subteranul Minei Vulcan. Vezi si: Povestea singurei femei chirurg din sud-estul Europei care face transplant de ficat "Doi mineri au fost raniti, in timp ce lucrau la armarea unei grinzi. Au iesit fara ajutor din subteran si au primit ajutor medical imediat. Unul dintre ei a fost dus la spital la Vulcan, iar cel de-al doilea a refuzat tran ...