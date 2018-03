Doi minori din Prahova, dati in consemn la frontiera, dupa ce ar fi fost rapiti de tata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii au intocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti, dupa ce doi copii au fost luati de tatal lor, fara acordul mamei. UPDATE: Din declaratia mamei copiilor, barbatul are antecedente penale in Grecia, sustinand ca a fost condamnat pentru trafic de stupefiante. In 5 martie, la ora 15.30, politistii din Prahova au fost sesizati de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi copii, de 8 si 10 ani, despre faptul ca cei doi copii ar fi fost luati de tatal lor, fara acordul sau. Astfel, politistii au demarat imediat cautarile, minorii fiind dati in urmarire si in consemn la frontiera. Fetita se numeste Micheloudakis Kalliopi, are 10 ani si urmatoarele semnalmente: 1,15 &nd ...