Doi moldoveni, dati de politistii de frontiera ieseni pe mana procurorilor DIICOT. Au fost prinsi la Vama Sculeni cu droguri - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni, impreuna cu lucratori vamali, au descoperit in bagajele a doi cetateni moldoveni, 4 g de substanta suspecta a fi marijuana, 12 comprimate suspecte a fi Ecstasy, 202 comprimate de substante incluse pe lista substantelor interzise, precum si un permis de conducere fals, cumparat contra sumei de 1.000 de dolari. La sfarsitul saptamanii trecute, in PTF Sculeni - ITPF Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, calatorind ca pasageri intr–un autoturism inmatriculat in R. Moldova, cetatenii moldoveni Felix L., in varsta de 32 de ani si Maxim Z., in varsta de 24 de ani. In baza profilu ...