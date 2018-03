Doi nebuni in desert

banc 1

Doi nebuni se intalnesc in desert. Unul avea o caciula de blana pe cap, iar celalalt tinea o portiera. Cel cu portiera il intreaba pe cel cu caciula:

-Se vede ca esti nebun! Ce faci cu caciula in desert?

-Baaai, nebun esti tu! Cand mi-e cald, imi scot caciula, dar tu ce faci cu portiera?

-Eu deschid geamul! :)))))

Coada mare.. un barbat il intreaba pe ultimul:

– Pentru ce stati aici?

– Nu stiu, intrebati mai in fata..

Si merge omu’ din aproape in aproape, pana in fata.. nimeni nu stia pentru ce sta la rand.. ajunge la primul om din fata:

– Tovarasu’, ce se da aici?

– Nimic, am ametit putin si m-am rezemat de zid.. cand mi-am revenit, erau toti oamenii astia in spatele meu..

– Si de ce nu plecati?

– Ba, cum sa plec, doar sunt primul!?! :)

Un trabant mergea pe o sosea si,dintr-o data,i se strica motorul.Trage pe dreapta,sta ce sta si apare un Lamborghini ultimul tip.Soferul din Lamborghini i se face mila de trabantist si se opreste sa-l remorcheze.Trabantistul e de acord,dar il mai roaga ceva:

-Bine,dar eu am un trabantel si…te rog sa nu o calci prea tare.

Soferul din Lamborghini aproba.Masinile pornesc.Totul merge bine,pana apare un Ferrari pe strada.Soferul din el se uita cu dispret la cel din Lamborghini.Acesta se enerveaza si il provoaca la intrecere.Amandoi accelereaza,neluand in seama trabantelul,care claxona innebunit.Din intamplare,un reporter se afla pe marginea soselei.

A doua zi se publica in ziar: ”…..si pe deasupra,ca sa vedeti ca ieri lumea a fost sub influenta unei radiatii necunoscute,am vazut un Ferrari si un Lamborghini intrecandu-se nebuneste,iar in spatele lor un Trabant,claxonand nervos sa i se faca loc…”. :D

