Doi parinti din Bucuresti au uitat copii intr-un loc de joaca din Brasov. Si-au adus aminte pe la Comarnic

Copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brasovul e magic in aceasta perioada de iarna. Mii de turisti vin sa se relaxeze si sa se distreze in statiunea montana, doar ca unii se relaxeaza mai mult ca altii. Este si cazul unui cuplu bucurestean, care si-a uitat copiii intr-un loc de joaca din Brasov, iar seara au plecat acasa atat de relaxati, incat si-au lasat in urma odrasele. Sunati de patronul locului de joaca, parintii erau deja la Comarnic Cand i-a sunat patronul locului de joaca, cei doi soti erau deja la Comarnic, la peste 60 de kilometri distanta. Toata relaxarea s-a terminat, soferul accelerand disperat sa-si recupereze copiii, scrie bzb.ro De asemaenea, politistii locali din Brasov au mai gasit un baietel de 4 ani care se pierduse d ...