Doi pietoni, loviti in plin de un sofer! Imaginile sunt greu de privit - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipe de cosmar in Rusia, iar camerele de supraveghere au surprins un moment socant. Doua persoane care traversau neregulamentar strada s-au oprit dupa ce li s-a rupt punga de cumparaturi chiar in mijlocul strazii. Oamenii s-au aplecat in graba pentru a strange lucrurile, mai ales ca erau masini care treceau in viteza. Timp de cateva secunde, cele doua persoane sunt vazute in timp ce strang cumparaturile imprastiate pe strada. Mai multe masini ii evita cu grija, pentru a nu fi loviti. Un conducator auto, insa nu i-a evitat, lovindu-i in plin, cu viteza. Camerele de supraveghere surprind si momentul in care soferul da inapoi si fuge de la locul accidentului. Ambii pietoni au murit. Nu se stie insa daca soferul neatent a fost ...