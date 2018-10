Doi stiuleti de porumb, unul modificat genetic si unul normal, au fost pusi in padure pentru veverite. Ce s-a intamplat dupa aceea?

porumb modificat 800x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit ecology.md, un grup de tineri naturalisti din Marea Britanie a facut un experiment inedit, dorind sa vada cum reactioneaza veveritele in fata a doi stiuleti de porumb – unul modificat genetic, celalalt normal. Prin urmare, tinerii au construit un suport din lemn pe care l-au atasat la un trunchi de copac. Cei doi stiuleti au fost fixati de suportul din lemn prin tije metalice infipte in trunchiul lor, pe verticala, pentru a le asigura stabilitatea. Dupa aceea au asteptat… Rezultatul il vedeti in fotografia de mai jos: Concluzia este limpede: animalele se feresc de porumbul modificat genetic, preferandu-l pe cel natural, un lucru care spune multe! In experimentele facute ...