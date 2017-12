Doi tineri care urmau sa faca nunta au murit arsi de vii intr-un incendiu devastator! Mesajul postat de Madalina inainte sa moara

Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care s-a transformat intr-o minge de foc.

Potrivit unui comunicat transmis in aceasta dimineata de oficialii de la ISU Crisana, alarma a fost data in jurul orei 01:40 de parintii fetei. Ei au sunat la 112 si au anuntat ca locuinta lor a fost cuprinsa de flacari si ca in interior exista victime, potrivit ebihoreanul.ro. Pompierii militari au mers de urgenta la locul indicat, iar focul ardea violent la etajul casei si la acoperis.

"In urma actiunii de cautare, pompierii militari au gasit in holul de la etajul locuintei, doua persoane carbonizate, respectiv fiica proprietarului in varsta de 25 ani si viitorul ginere, in varsta de 23 ani", se arata in comunicatul ISU.

Cel mai probabil, tinerii au fost treziti din somn de incendiul violent izbucnit in casa in care traiau in satul bihorean Draganesti. Ei au incercat sa se salveze, dar nu au mai reusit sa scape din capcana flacarilor. Tatal tinerei a suferit arsuri de gradul I si II la nivelul mainilor si al toracelui.

Madalina si logodnicul ei, care era mai mic cu doi ani, aveau o poveste de iubire deosebita si urmau sa se casatoreasca. De altfel, in ultima fotografie facuta publica de tanara de 25 de ani se poate observa cat de mare era dragostea unuia pentru celalalt. Mada, asa cum ii spuneau apropiatii, e agatata de gatul lui Marius, care o saruta protectiv pe frunte. "#Iubire" e mesajul scris de frumoasa tanara. Aceasta e, de altfel, ultima postare facuta inainte sa piara in incendiu alaturi de sufletul ei pereche.

Focul s-ar fi aprins din cauza unui cos de fum deteriorat, sunt de parere militarii din cadrul Sectiei de Pompieri Beius, din primele cercetari facute la fata locului. Ei au reusit sa stinga incendiul in jurul orei 02:50, dupa ce flacarile au mai distrus 50 de metri patrati din acoperis si bunurile din doua camere aflate la etaj si casa scarii, potrivit sursei citata mai sus.

