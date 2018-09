Doi turisti au fost coborati din Bucegi de jandarmii montani dupa ce s-au intalnit cu un urs pe traseu

Cozmin Gușa: Pippidi și Weber au intrat in oprobriul public Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat într-o intervenție telefonică decăderea a două doamne care au contat în societatea românească, respectiv Alina Mingiu Pippidi și Renate Weber. Citește mai departe...

Adina Florea, propusa la sefia DNA: „Nu am nimic impotriva modificarilor Legilor Justitiei... Adina Florea, procurorul constănţean propus de ministrul Justiţiei pentru şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a acordat un interviu cotidianului „Adevărul“ în care a vorbit despre activitatea sa profesională şi despre proiectul de Citește mai departe...

Idolul adolescentelor și-a "incalecat" iubita in public Liviu Teodorescu a captat atenția fetelor imediat după ce s-a lansat în showbiz și le-a încântat iremediabil cu vocea sa. Cu toate că a primit fel de fel de propuneri din partea admiratoarelor, artistul și-a îndreptat toată atenția către fermecătoarea lui iubită, pe care a încercat să o țină departe de ochii

Cristian Dide, liderul #rezist, se relaxeaza pe plaja milionarilor A fost în mijlocul protestatarilor din Piața Victoriei, s-a legat, anterior, cu lanturi de gardul Guvernului. A vrut să-și dea foc, având la el o sticlă plină cu benzină. S-a ales cu amendă. Acum, este membru fondator al partidului România Modernă și Demnă. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Româniua, l-a găsit pe celebrul

Moștenitoarea miliardarului a rupt ringul la BREEZE. Surpriza a aparut la nota de plata, cand… Cu toate că a moștenit peste 40% din averea tatălui ei, Ana Patriciu, fiica cea mare a miliardarului Dinu Patriciu – care a decedat, în 2014, la Londra, din cauza unei boli necruțătoare – nu epatează când iese în cluburile de fițe. Ceea ce nu înseamnă că nu știe să se distreze.

Cine e omul care a 'descoperit-o' pe Irina Tanase - Pentru cine a lucrat inainte de a ajunge in echipa lui Liviu Dragnea S-a aflat cine este omul care a 'descoperit-o' pe Irina Alexandra Tănase, logodnica liderului PSD, Liviu Dragnea! Pentru el a lucrat înainte de a ajunge în echipa actualului șef al Partidului Social Democrat.Este vorba despre un vechi lider al PSD. Citește AICI cine e omul care a 'descoperit-o' pe ...

Yemen: Liderul rebelilor indeamna la `rezistenta` in urma esecului negocierilor de pace După un lung suspans, discuţiile de pace, sub egida ONU, privind războiul din Yemen au eşuat în cele din urmă, sâmbătă, la Geneva, înainte de a începe, stârnind temeri legate de o escaladare pe teren odată cu apelul la "rezistenţă" lansat de şeful rebelilor houthi, notează AFP preluat de agerpres. ...

Sfințire cu aghiasma mai puțin obișnuita la Iași. Cerința primita de preoți Reprezentanţii primăriei Tomeşti au cerut preoţilor sfinţirea unei aducţiuni de gaz ce deserveşte o parte a satului Vlădiceni. Ceremonia religioasă a fost realizată în cursul zilei de sâmbătă, cu ocazia hramului comunei, potrivit realitateadeiasi.net. Citește mai departe...

Duminica, recital de tenis: finala US Open Del Potro-Djokovic. De la ce ora puteți urmari meciul A fost stabilită și finala masculină de la US Open 2018. Vom avea sigur un campion nou față de anul trecut, dar, la fel ...