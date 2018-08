Doina Pana (PSD), despre proteste: „Huligani violenti cu dotare paramilitara din categoria rezist au incercat sa ocupe cladirea Guvernului!”

Doina Pana

Doina Pana, singurul politician PSD care a comentat pana acum pe pagina sa de socializare protestele violente de ieri seara din Bucuresti, ii considera pe protestatari un grup de „huligani violenti cu dotare paramilitara din categoria #rezist au incercat sa ocupe cladirea Guvernului, au aruncat asupra lor cu URINA, FECALE, pietre si bucati de asfalt. Au avut tema clara sa rastoarne prin forta Guvernul!”

Iata mai jos textul integral transmis de Doina Pana (PSD):

Dragi prieteni,

Sunt plecata din tara. Am incercat pentru un scurt timp sa ma odihnesc, sa „ma rup de tot si de toate”. Am urmarit totusi atat de trambitatul protest al Diasporei pentru ca nu intelegeam ce-i nemultumeste atat de tare. Guvernarea PSD-ALDE este cea care s-a aplecat cel mai mult asupra nevoilor lor: eliminarea/reducerea taxelor consulare, posibilitatea de accesare, in plus fata de romanii din tara, a programului Diaspora Start-up (40.000€-fonduri nerambursabile pentru demararea unei afaceri daca se intorc in tara) si alte multe proiecte prin Ministerul Romanilor de Pretutindeni. In plus, viata celor dragi ramasi acasa s-a imbunatatit considerabil printr-o crestere reala a veniturilor acestora.

Ce-am citit astazi ca s-a intamplat la miting m-a siderat si m-a convins ca acolo N-A FOST DIASPORA. Au fost huligani violenti cu dotare paramilitara din categoria #rezist care au incercat sa ocupe cladirea Guvernului, au insultat jandarmii, au aruncat asupra lor cu URINA, FECALE, pietre si bucati de asfalt. Au avut tema clara sa rastoarne prin forta Guvernul, indiferent de pret, chiar cu pretul vietii unei femei jandarm care se zbate acum intre viata si moarte!

Ce m-a siderat si mai tare? Ca in fata unor asemenea manifestari, cel care a depus juramant sa apere statul de drept- presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in loc sa ceara Jandarmeriei sa ia masuri sporite pentru anihilarea violentelor, orbit de ura impotriva actualei majoritati, cere Parchetului General sa ancheteze jandarmii!?! Chiar daca, din pacate, acelasi Klaus Iohannis, orbit de aceeasi ura, ne-a obisnuit cu declaratii iresponsabile (in contradictie totala cu fisa postului pe care-l ocupa), este deja MULT PREA MULT!!!

Rusine Klaus Iohannis! Rusine liderilor PNL si USR pentru atitudinea luata! Nimic nu va da dreptul sa incercati, cu disperare, sa rasturnati un guvern legitim si sa badjocoriti romanii din Diaspora punandu-le in carca asemenea manifestari huliganice.

