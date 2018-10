Doliu! A murit istoricul Paul Cornea

Paul Cornea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reputatul istoric, critic literar si teoretician Paul Cornea s-a stins din viata duminica, la varsta de 94 de ani, a anuntat Muzeul National al Literaturii Romane. Paul Cornea s-a nascut la 3 noiembrie 1923, in Bucuresti, unde a urmat studiile liceale si universitare. Licentiat in litere si filosofie (1948), din 1949 si-a inceput cariera didactica la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, unde a obtinut titlul de doctor in filologie (1971), informeaza Mediafax. Paralel cu activitatea universitara, intre 1952 si 1964 a fost director general in Ministerul Culturii, a condus succesiv Directia Teatrelor si Institutiilor Muzicale, Directia Generala a Editurilor, Studioul Cinematografic Bucuresti, a ...