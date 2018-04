Doliu in cinematografie - Un cunoscut cascador roman a murit

Cascadorul Adrian Pavlovschi a murit! În urmă cu câteva săptămâni,Adrian Pavlovschi a fost supus unei intervenții chirurgicale, pentru un anevrism cerebral, dar a fost operat și pentru extirparea unui plămân. La începutul lunii martie, Adrian Pavlovschi a fost externat. Decesul acestuia a survenit acasă, informează Libertatea.

Adrian Pavlovschi (61 de ani) a fost unul dintre creatorii școlii de cascadori din România, sub aripa lui Sergiu Nicolaescu (cel care i-a dat pe mână cele mai dificile scene din peliculele sale, amintim memorabilul film ”Mihai Viteazu” pe care l-a întruchipat pe marele voievod în scenele de luptă din reconstituirea Bătăliei de la Călugăreni) dar și dublură a marelui Florin Piersic în peliculele cu Mărgelatu’.

Iohannis după anunțul lui Dragnea privind mutarea Ambasadei României în Israel la Ierusalim: `Îndemn la responsabilitate și discernământ`

Scenele memorabile pe care spectaculosul Pavlovschi le-a realizat au lăsat însă urme. Inițial, actorul român ce a fost adversar al lui Jean Claude van Damme, Steven Seagal ori Nicholas Cage trebuia să fie operat luni, dar fiind vorba despre o intervenție chirurgicală extrem de grea, decizia urmează să fie luată de o comisie.

Pavloschi este unul din membri fondatori ai Asociației cultural-artistice ”Vulturii Carpaților”, alături de crema cascadorilor profesioniști români, de asemenea actori de prestigiu, amintim Maia Morgernstern, Claudiu Bleonț, Flaviu Crișan, Mirela Klein ori Georgiana Neselan

”The Prophecy”, ”Case of Evil/ Tânărul Sherlock Holmes”, ”Diplomatic Siege”, ”The Necessary Death of Charlie Countryman”, ”Windfall” sunt doar câteva producții internaționale în care a a jucat Adrian Pavlovschi.