Doliu in familia lui Reghecampf! Fostul antrenor al FCSB si-a pierdut tatal

Laurentiu Reghecamf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu si in familia lui Laurentiu Reghecampf (42 de ani), fostul antrenor al FCSB, actualmente la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Tatal sau, Hary Reghecampf (70 de ani), a trecut in nefiinta dupa o perioada destul de grea. In 2015, Hary Reghecampf a suferit un atac cerebral, care i-a paralizat aproape tot corpul. ”Te-ai inaltat acum la stele E trist si parca... prea devreme Ti-ai luat cu TINE si iubirea MEA Sa-ti fie alaturi langa INIMA TA. Toti ingerii asteapta, raiul s-a deschis Sa te primeasca, parca-i un vis Un vis din care TU nu te vei trezi Dar ce pacat ca nu vei mai fi.... TE IUBESC TATA! Stiu ca ne vei veghea de acolo de sus Forever! DUMNEZEU SA TE ODIHNEASCA HARY REGHECAMPF& ...