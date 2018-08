DOLIU in intreaga lume! Un cunoscut inventator a murit!

Ren Le Coultre watch google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); René Le Coultre, cel care a inventat ceasurile cu cuart de mana, a murit pe 19 august, la doar trei saptamani dupa ce implinise 10 de ani. "Principiul masurarii timpului cu sistemul cu cuart exista de mult timp. Eu am avut pur si simplu ideea de a-i adauga microelectronica pentru a putea introduce cuartul in ceasurile pe care le purtam la mana", declarase René Le Coultre, intr-un interviu acordat in luna mai ziarului Arcinfo, cu prilejul sarbatoririi a 100 de viata. Vezi si: Doliu in Romania! Un mare academician a incetat din viata Le Coultre, nascut la Milano (Italia) la 28 iulie 1918, a fost unul dintre fondatorii Centrului de Orologerie Electronica, unde in ...