Doliu in intreaga lumea! Un fost laureat al premiului Nobel a murit

Fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 2001, a incetat din viata la varsta de 80 de ani, anunta sambata agentiile internationale de presa. Kofi Annan s-a nascut in Kumasi, Ghana, pe 8 aprilie 1938. Familia lui Annan a facut parte din elita tarii - bunicii si unchii sai au fost sefi de trib, potrivit The Guardian. Annan a avut o cariera indelungata la Organizatia Mondiala de Sanatate, iar ulterior la Organizatia Natiunilor Unite. Acesta a devenit secretar-general al ONU in 1996. In anul 2001 a obtinut Premiului Nobel pentru Pace. Era casatorit cu Nane Maria Annan si aveau trei copii.