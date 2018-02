Doliu in lumea artistica! A trecut la cele vesnice dupa mai bine de trei decenii in slujba muzicii pe scena Operei iesene

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Romana Iasi (ONRI) anunta cu profund regret trecerea la cele vesnice a baritonului Visarion Hutu, cel care a si-a dedicat mai bine de trei decenii din viata in slujba muzicii pe scena Operei iesene. Visarion Hutu a debutat in februarie 1966 ca solist al Operei Nationale Romane Iasi, cu rolul Contele de Luna din opera „Trubadurul” de Giuseppe Verdi. A avut peste 40 de roluri in spectacole de opera, dintre care amintim: Rigoletto (Rigoletto), Renato (Bal mascat) de G. Verdi; Enrico (Lucia de Lammermoor), Belcore (Elixirul dragostei) de G. Donizetti; Figaro (Barbierul din Sevilla) de G. Rossini; Schaunard (Boema), Sharpless (Madame Butterfly), Scarpia (Tosca) de G. Puccini; Olandezul (Olandezul zburato ...