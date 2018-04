Doliu in lumea artistica. Ionela Prodan s-a stins din viata. Mesaj impresionant transmis de fiica ei, Ana Maria Prodan

Cântăreața de muzică populară, Ionela Prodan s-a stins din viață în această seară după o grea suferință.La scurt timp, fiica ei, Ana Maria Prodan a postat pe Facebook un mesaj impresionant:”TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATĂ ! TU AI FOST ȘI VEI RĂMÂNE FORȚA VIEȚII MELE!!!TU EȘTI ICOANA VIEȚII MELE! ȘTIU CA ACOLO UNDE AI PLECAT, VEI CONDUCE CORUL ÎNGERILOR IAR VOCEA TA VA RĂSUNA MULT MAI TARE ȘI MAI FRUMOS IN TOT RAIUL ȘI IN INIMA MEA! DRUM BUN IUBIREA VIEȚII MELE!Când viața greu te va ncercaȘi n suflet teama ți va plouaPrieten drag, tu nu uita ...Speranța moare ultima !Nu te lasă încovoiatDe drumul greu, întortocheatCe soarta ți l așterne n fataNu i fa pe plac la șugubeață !Ridica fruntea către cerDoar DUMNEZEU nu i efemerIn rest toate sunt trecătoarePe a omului vieții cărare!Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!” - este mesajul Anei MAria ProdanSursa foto: Facebook/Ana Maria Prodan