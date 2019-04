DOLIU in lumea cinematografiei! A murit "Bond Girl" din filmul "Goldfinger"

Tania Malett google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita britanica Tania Malett, cunoscuta pentru rolul Tilly Masterson, partenera lui James Bond din filmul "Goldfinger" (1964), a murit la varsta de 77 de ani, relateaza hollywoodreporter.com. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a francizei "James Bond" de pe reteaua de micro-blogging Twitter. Eunice Gayson, prima fata James Bond, a incetat din viata Tania Mallet s-a nascut pe 19 mai 1941, dintr-un tata britanic si o mama rusoaica, si si-a inceput cariera de fotomodel la varsta de 16 ani, atingand apogeul profesional in anii 1950 si 1960. Initial, Mallet a incercat sa obtina rolul Tatiana Romanova din filmul "From Russia, With Love/ Din Rusia, cu drag", insa partitura ...