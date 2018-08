DOLIU in lumea cinematografiei - O CELEBRA actrița a fost impușcata de polițiști chiar in casa ei

Actriţa Vanessa Marquez, cunoscută din serialul "ER", a fost împuşcată mortal joi de poliţişti din Pasadena care au fost solicitaţi să intervină pentru o situaţie de urgenţă la locuinţa ei, unde aceasta vizibil afectată psihic i-a ameninţat cu pistolul, a confirmat Departamentul şerifului din Los Angeles pentru The Hollywood Reporter, scrie News.ro.

Detectivi ai biroului şerifului asistă la investigaţie. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1.48 p.m. în locuinţa actriţei din bulevardul Fremont, potrivit autorităţilor.

Ofiţerii de la secţia din Pasadena au dat curs, la prânz, unei solicitări a actriţei în vârstă de 49 de ani şi au mers la locuinţa acesteia pentru a face unele verificări.

Când au ajuns la faţa locului, Marquez avea convulsii şi a fost cerut ajutor medical, spun autorităţile.

La un moment dat, în timp ce vorbeau cu actriţa, autorităţile spun că aceasta a devenit necooperantă şi părea să sufere de probleme psihice. Un medic de la serviciul de boli mintale din Los Angeles a fost trimis în locuinţă.

Poliţia şi medicul au vorbit cu Marquez aproape 90 de minute, timp în care ea ar fi îndreptat un pistol către poliţişti. A fost împuşcată şi omorâtă. Autorităţile au verificat mai târziu şi spun că arma era un pistol cu bile.

Marquez a fost transportată la un spital local unde i-a fost declarat decesul.

Actriţa era cunoscută pentru că a jucat rolul asistentei Wendy Goldman în primele trei sezoane ale serialului "ER", difuzat de NBC.

În octombrie anul trecut, ea l-a acuzat pe George Clooney, prin intermediul unor mesaje publicate pe Twitter, că a contribuit la îndepărtarea ei după ce a dezvăluit presupuse comportamente indecente ale bărbaţilor care au jucat alături de ea în "ER".

Clooney i-a răspuns că nu a ştiut că astfel de fapte s-ar fi petrecut. "Nu am ştiut că Vanessa era pe "lista neagră", a spus el într-un comunicat transmis pe 13 octombrie 2017. "O cred pe cuvânt. Nu am fost scenarist sau producător sau regizor al serialului. Nu am avut nicio legătură cu distribuţia. Am fost doar actor. Dacă i s-a spus că am fost implicat în orice decizie cu privire la cariera ei atunci a fost minţită", a completat Clooney.