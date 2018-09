Doliu in lumea cinematografiei! Producatorul primelor doua filme din seria 'Star Wars' a murit

Producătorul primelor două filme din seria ''Star Wars'', Gary Kurtz, a decedat de cancer la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia cineastului într-un comunicat dat luni publicităţii, potrivit dpa, scrie Agerpres.

"Gary a fost un preaiubit soţ, tată, bunic, prieten, coleg şi mentor, al cărui talent s-a exprimat în film, fotografie, muzică şi istoria cinemaului. A fost înrolat în marină, a călătorit prin lume, a iubit natura şi a fost o persoană bună şi plină de compasiune," se precizează în comunicat.Producătorul născut în Los Angeles a devenit celebru după colaborarea cu regizorul George Lucas. Cei doi au înregistrat un prim succes cu ''American Graffiti'' în 1973. Au urmat primele două filme din seria ''Star Wars'' - ''A New Hope'' (1977) şi ''The Empire Strikes Back'' (1980) -, celebra franciză care continuă şi în prezent.

"Un minunat cineast şi om a încetat din viaţă. Dacă el n-ar fi existat, n-ar fi existat nici 'Forţa'. Vei rămâne în memoria oamenilor prin filmele incredibile pe care le-ai făcut, care au impresionat milioane", a scris luni pe Twitter Peter Mayhew, interpretul personajului Chewbacca din ''Star Wars''.



În urma unor neînţelegeri cu Lucas, Kurtz a părăsit franciza ''Star Wars''. A produs alte filme de succes printre care ''The Dark Crystal'', ''Slipstream'' şi ''The Thief and the Cobbler''.



Kurtz a decedat la Londra. Producătorul a fost căsătorit de trei ori şi avea trei copii.