DOLIU in lumea cinematografiei! Un cunoscut actor de comedie a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moses Olaiya Adejumo, cunoscut drept "Baba Sala", a murit in somn. Actorul, de origine nigeriana, avea 82 de ani. "Baba Sala" a murit in somn, dupa ce luase cina, a anuntat fiul lui Emmanuel. Vezi si: DOLIU in Romania! A murit istoricul Paul Cornea "Baba a murit noaptea trecuta. A murit la 81 de ani. Nu eram acolo, dar sotia lui l-a sunat imediat pe fiul cel mai mare, care m-a sunat si a povestit tot ce s-a intamplat. Trupul a fost dus la morga", a declarat Emmanuel Adejumo. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. baba sala emmanuel ...