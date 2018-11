DOLIU in lumea cinematografiei! Unul dintre cei mai buni scenaristi ai tuturor timpurilor a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan. Prolificul scriitor si scenarist avea varsta de 87 de ani. Potrivit The Washington Post, pneumonia a fost cauza mortii. Goldman, care deseori si-a transpus romanele in scenarii, precum „Magic”, „The Princess Bride” si „Marathon Man”, a fost si un cronicar al industriei filmului. Intre cartile sale s-au remarcat „Adventures in the Screen Trade” si „Hype and Glory”. A semnat peste 30 de scenarii si a fost colaborator ...