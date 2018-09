DOLIU in lumea circului! Un tanar roman in varsta de 21 de ani a fost gasit mort de colegi

Iosif Negrut Totoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iosif "Negrut" Totoi, un tanar roman, acrobat al Circului International Russells din Cleethorpes, a fost gasit mort de colegi, langa cortul principal al circului. Desi nu se stie cum a murit, politia britanica nu trateaza moartea romanului ca fiind suspecta, informeaza presa britanica. Familia baiatului a cerut ajutorul pentru a face rost de 10.000 de lire, in vederea, astfel incat corpul neinsufletit al lui Iosif sa poata fi repatriat in Romania, pentru inmormantare. Colegii lui Iosif sunt in soc si nu isi imagineaza cum a putut sa moara baiatul, asa, dintr-o data. Era o persoana foarte populara, intotdeauna zambea si se purta frumos cu toata lumea. "El a fost cea mai generoasa p ...