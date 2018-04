Doliu in lumea culturii americane: Pionierul miscarii free-jazz a murit la varsta de 89 de ani

Pianistul american Cecil Taylor, recunoscut ca unul dintre cei mai mari creatori moderni de jazz, a murit la vârsta de 89 de ani, a anunţat vineri reprezentantul său, scrie NEWS.RO, citând AFP.

Citeşte şi: Mircea Negulescu, în ipostaze NEAŞTEPTATE: Unde a fost SURPRINS fostul procuror în Săptămâna Mare

Cecil Taylor a murit joi seară, în locuinţa din Brooklyn, a precizat reprezentantul său legal Adam Wilner, fără a specifica cauza decesului.

Taylor a surprins în 1956 cu primul album "Jazz Advance", în care a interpretat acorduri ostentativ discordante.

Împreună cu saxofonistul Ornette Coleman, cu care a colaborat, Cecil Taylor deschide calea către free-jazz, mişcare născută al finalul anilor 1950, care a eliberat improvizaţiile de constrângerile armonice.

"O parte din ceea ce reprezintă această muzică nu este în mod precis delimitată. Ea este magie şi spirit", i-a spus Taylor criticului de jazz Nat Hentoff.

Contrar legendarului Coleman, mort în 2015, Taylor a fost un muzician uneori controversat, unii fiind greu convinşi de acordurile sale brutale, aproape sălbatice.

Unul dintre fanii săi a fost fostul preşedinte american Jimmy Carter, care l-a invitat în 1978 să cânte la Casa Albă în cadrul unui festival de jazz. Recitalul său a durat cinci minute. "Nu am văzut niciodată pe nimeni care să cânte astfel la pian", i-a spus atunci Carter, strângându-i mâna.

Cecil Taylor a studiat pianul clasic la New York College of Music, mai târziu la New England Conservatory din Boston, încurajat de mama sa, care era muzician şi dansatoare, dar şi-a găsit vocaţia frecventând cluburile de jazz din Harlem.