DOLIU in lumea culturii! Un cunoscut scriitor, cu origini romanesti, a murit

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani au anuntat joi apropiatii, relateaza AGERPRES, citand AFP. Opera sa, consacrata in cea mai mare parte vietii evreilor din Europa inainte si in timpul Holocaustului, a fost tradusa in numeroase limbi. Nascut in 1932 intr-un sat aproape de Cernauti, oras romanesc astazi pe teritoriul Ucrainei, intr-o familie de evrei, mama sa a fost asasinata de nazisti, iar el a fost deportat impreuna cu tatal sau intr-un lagar de concentrare din care a evadat singur in 1942 si a supravietuit in paduri ''a ...