DOLIU in lumea filmului! O cunoscuta actrita a fost impuscata mortal de politisti

Actrita Vanessa Marquez, cunoscuta din serialul "ER" unde a ajucat alaturi de George Clooney, a fost impuscata mortal joi de politisti din Pasadena care au fost solicitati sa intervina pentru o situatie de urgenta la locuinta ei. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 1.48 p.m. in locuinta actritei din bulevardul Fremont, potrivit autoritatilor. Ofiterii de la sectia din Pasadena au dat curs, la pranz, unei solicitari a actritei in varsta de 49 de ani si au mers la locuinta acesteia pentru a face unele verificari. Vezi si: DOLIU in lumea muzicii! Un cunoscut cantaret a murit Cand au ajuns la fata locului, Marquez avea convulsii si a fost cerut ajutor medical, spun autoritatile. ...