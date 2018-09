DOLIU in lumea filmului! O cunoscuta actrita a fost invinsa de cancer

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway si in sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizata de trei ori la Premiile Tony – Premiile Antoinette Perry pentru excelenta in teatru – a murit la trei ani dupa ce a primit cruntul diagnostic: cancer ovarian. Decesul a survenit in timp ce se afla in resedinta ei din metropola New York si avea 57 de ani. Reprezentantul ei a confirmat vestea trista pentru jurnalistii de la Associated Press. Marin Joy Snedeger (n. 9 octombrie 1960) este o actrita si cantareata americana cunoscuta pentru munca sa in teatrul muzical. Ea a fost nominalizata la Premiul Tony, Drama Desk si Olivier pentru interpretarea rolului Lilli/Kat ...