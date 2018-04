DOLIU in lumea filmului: un actor celebru a murit la doar 49 de ani

Vern Troyer, cunoscut pentru rolul său Mini Me, a murit la doar 49 de ani. Actorul a fost internat în spital săptămâna aceasta, fiind adus de ambulanță în stare de ebrietate, după o tentativă de suicid.

Troyer s-a născut și a crescut Michigan și și-a început cariera în showbiz ca dublură pentru un copil de nouă luni într-un film intitulat Baby’s Day Out/ O răpire cu bucluc, în 1994.

Actorul a lucrat ca actor și cascador într-o serie de filme înainte de a deveni preferatul cinefililor în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me/ Austin Powers: Spionul care mi-a tras-o și în Austin Powers in Goldmember, interpretând memorabilul rol al partenerului Dr Evil, Mini-Me.