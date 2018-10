DOLIU in lumea filmului! Un celebru actor a murit

Doliu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul James Karen a murit in Los Angeles. Este cunoscut mai ales pentru rolul din filmul de groaza „Poltergeist”. Actorul James Karen a murit la varsta de 94 de ani, in Los Angeles, iar anuntul trist a fost facut de familia lui. Acesta este cunoscut mai ales pentru rolul din filmul de groaza "Poltergeist", in care l-a interpretat pe Mr. Teague. Vezi si: Veste soc in Romania! Un cunoscut cantaret a incetat din viata chiar de ziua lui de nastere Cunoscutul actor a locuit cu sotia sa, Alba Karen, dar si cu fiul lor, Reed. „S-a stins din viata cel mai important om din viasa noastra”, a declarat sotia lui, potrivit Fox News. James Karen a avut rolu ...