DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Baiatul unui fost fotbalist a murit la 14 ani

Cosmin si Denis Pascovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Denis Pascovici, baiatul fostului jucator Cosmin Pascovici, s-a stins din viata joi seara, conform unui mesaj postat de Federatia Romana de Fotbal pe pagina oficiala de . „In aceasta seara s-a stins din viata Denis, baiatul fostului international Cosmin Pascovici. Tatal sau le transmisese tricolorilor, la Vilnius, ultima dorinta a fiului aflat in suferinta dupa un atac cerebral. Acesta este mesajul pe care jucatorii echipei nationale l-au primit acum, la sedinta dinaintea partidei Lituania-Romania. Federatia Romana de Fotbal si Echipa nationala de fotbal a Romaniei transmit condoleante si sunt alaturi de familia indurerata. Odihneste-te in pace, Denis!”, se arata in mesajul post ...