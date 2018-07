DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Un jucator a murit la doar 39 de ani

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in lumea fotbalului din Romania. Vitali Balitki, unul dintre primii stranieri de la CFR Cluj, a murit la doar 39 de ani. Fostul fotbalist s-a stins din viata fulgertator, potrivit evz. Vitali Balitki a murit la varsta de 39 de ani Vitali Balitki, unul dintre jucatorii care au activat la CFR Cluj.Balitki a murit la 39 de ani! Colegii fostului fotbalist de la CFR Cluj sunt socati de moartea fulgeratoare. Oficialii de la CFR Cluj au lansat “moda stranierilor” chiar din primul sau an in prima Liga, 2004-2005, cand “feroviarii” au inchis o pauza de 28 de ani in care s-au zbatut in noroiul ligilor inferioare. Vezi si: Doliu national in Grecia! Sute de oameni au murit sau au f ...