DOLIU in lumea fotbalului! Un cunoscut fotbalist englez ce a facut SENZATIE pe Old Trafford a murit

Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala Kieron Durkan (nr. 11, in tricou galben) a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde Durkan a copilarit. Politia a declarat ca nu exista circumstante suspecte ale mortii sale, dar un legist va investiga ce s-a intamplat de fapt. Durkan a fost un tanar talent extrem de promitator, cu cinci selectii in nationala de tineret a Irlandei. El a jucat pentru Wrexham, Stockport County, Macclesfield Town, York City, Rochdale, Swansea City, Caernarfon Town, Runcorn FC Halton, Leek Town si Cefn Druids.