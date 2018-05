Doliu in lumea fotbalului! Un cunoscut jucator a murit intr-un accident rutier

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in lumea fotbalului! Un fost fotbalist de echipa nationala a murit intr-un grav accident de circulatie. Bheka Phakathi a incetat din viata in urma unui accident de circulatie produs in orasul Greytown. Unul dintre cauciucuri a explodat si masina s-a rasturnat. Bheka Phakathi a jucat in echipe cunoscute din Africa de Sud, precum Orlando Pirates si Lamontville Golden Arrows, dar si-n nationala „Bafana-bafana”, unde a prins o selectie. Vezi si: Doliu in lumea politica! A murit fostul primar al Bucurestiului Bheka Phakathi a incetat din viata in urma unui accident de circulatie produs in orasul Greytown. Unul dintre cauciucuri a explodat si masina s-a rasturnat. Bheka Phakathi a juca ...